У Зеленського назвали ключову відмінність військових стратегій Росії та України
Атаки росіян спрямовані на мирне населення України, в той час як ЗСУ воюють тільки проти солдатів РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави ОП Михайла Подоляка у Twitter.
"Дві новини, два світи. Україна знищує російські склади і командні пункти. Росія обстрілює житлові квартали і мирних людей в Харкові, Миколаєві та Часовому Яру. Українці захищають свою країну. Росіяни вбивають заради задоволення", - заявив Подоляк.
Він підкреслив, що Росію чекає єдиний можливий результат, оскільки "хто з мечем прийде, той від меча і загине".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що бійці ЗСУ обстріляли позиції російських окупантів у Херсонській області. Зокрема, був атакований пункт управління військами РФ.
Також ми писали, що ввечері суботи, 9 липня, російські окупанти вдарили ракетами по житловому будинку в тимчасовому Яру Донецької області, в понеділок, 11 липня - по Харкову та Одеській області. Названо наслідки.
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