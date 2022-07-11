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У Зеленського назвали ключову відмінність військових стратегій Росії та України

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Київ, Понеділок 11 липня 2022 22:55
У Зеленського назвали ключову відмінність військових стратегій Росії та України Фото: Михайло Подоляк, радник голови ОП (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Атаки росіян спрямовані на мирне населення України, в той час як ЗСУ воюють тільки проти солдатів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави ОП Михайла Подоляка у Twitter.

"Дві новини, два світи. Україна знищує російські склади і командні пункти. Росія обстрілює житлові квартали і мирних людей в Харкові, Миколаєві та Часовому Яру. Українці захищають свою країну. Росіяни вбивають заради задоволення", - заявив Подоляк.

Він підкреслив, що Росію чекає єдиний можливий результат, оскільки "хто з мечем прийде, той від меча і загине".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що бійці ЗСУ обстріляли позиції російських окупантів у Херсонській області. Зокрема, був атакований пункт управління військами РФ.

Також ми писали, що ввечері суботи, 9 липня, російські окупанти вдарили ракетами по житловому будинку в тимчасовому Яру Донецької області, в понеділок, 11 липня - по Харкову та Одеській області. Названо наслідки.

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