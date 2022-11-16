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У Зеленського назвали єдиного винного в падінні ракет у Польщі

Фото: Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Мілан Лєліч

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк поклав на Росію повну відповідальність за вчорашній інцидент із падінням уламків ракет на польській території.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на спілкування Михайла Подоляка з пресою.

На Банковій наголосили на необхідності дотримання однієї логіки. За нею, Росія розв'язала та веде війну, масовано атакує Україну крилатими ракетами та перетворила схід Європи на непередбачуване поле бою.

"Намір, засоби виконання, ризики, ескалація – усе це лише Росія. І тут не можу бути жодних інших пояснень будь-яким ексцесам із ракетами. Тому коли країна-агресор наносить навмисний масований ракетний удар по всій території великої країни на європейському континенті своєю застарілою радянською зброєю (ракети класу X), трагедія рано чи пізно відбувається і на території інших держав", – заявив Подоляк.

Він також нагадав, що російські ракети, а також їхні уламки раніше неодноразово падали в прикордонних зонах. Російське керівництво залишається відповідальним за всі подібні інциденти.

"Не бачу ні найменшого сенсу відходити від цієї простої логіки – лише Росія своїми ракетними атаками винна в загрозах і ексцесах в інших країнах", – додав радник Єрмака.

Напередодні по території Польщі було завдано ракетного удару, що призвів до людських жертів. Згодом у польському МЗС підтвердили, що ракета була російською та викликали посла РФ із вимогами надати пояснення.

Тим часом у Сполучених Штатах нібито припускають, що в Польщі могла впасти ракета української системи ППО. Агентство AP посилається на анонімних посадовців, які "не мали права обговорювати це питання публічно".

До слова, раніше президент Дуда анонсував повне розслідування причин вибуху на території Польщі.

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