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У Зеленского назвали единственного виновного в падении ракет в Польше

Фото: Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Милан Лелич

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк возложил на Россию полную ответственность за вчерашний инцидент с падением обломков ракет на польской территории.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на общение Михаила Подоляка с прессой.

Банковая отметила необходимость соблюдения одной логики. Согласно ей, Россия развязала и ведет войну, массированно атакует Украину крылатыми ракетами и превратила восток Европы в непредсказуемое поле боя.

"Умысел, средства исполнения, риски, эскалация - все это только Россия. И здесь не может быть никаких иных объяснений любым эксцессам с ракетами. Поэтому когда страна-агрессор наносит умышленный массированный ракетный удар по всей территории большой страны на европейском континенте своим устаревшим советским оружием (ракеты класса Х), трагедия рано или поздно происходит и на территориях других государств", – заявил Подоляк.

Он также напомнил, что российские ракеты, а также их обломки, ранее неоднократно падали в приграничных зонах. Российское руководство остается ответственным за все подобные инциденты.

"Не вижу ни малейшего смысла уходить от этой простой логики – только Россия своими ракетными атаками виновна в угрозах и эксцессах в других странах", – добавил советник Ермака.

Накануне по территории Польши был нанесен ракетный удар, приведший к человеческим жертвам. Впоследствии в польском МИДе подтвердили, что ракета была российской и вызвали посла РФ с требованиями предоставить объяснения.

Тем временем в Соединенных Штатах якобы предполагают, что в Польше могла упасть ракета украинской системы ПВО. Агентство AP ссылается на анонимных должностных лиц, которые "не имели права обсуждать этот вопрос публично".

К слову. ранее президент Дуда анонсировал полное расследование причин взрыва на территории Польши.

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