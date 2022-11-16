НАТО у стані підвищеної готовності, Польща посилює ППО, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда після консультацій зі світовими лідерами щодо вибуху на території країни внаслідок ймовірної ракетної атаки РФ заявив, що НАТО перебуває в режимі підвищеної готовності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Дуди, яке транслювали польські телеканали.

Польський лідер розпочав свій виступ зі співчуття сім'ям двох громадян, які загинули внаслідок вибуху 15 листопада у селі Пшеводув.

Про консультації із союзниками

Після цього він повідомив про проведення низки консультацій зі світовими лідерами. Дуда спілкувався з президентами України та США Володимиром Зеленським та Джо Байденом, генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком та канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

"Президент Байден запевнив, що США підтримують нас і зберігають свої альянси. США стоять з нами на варті безпеки", - наголосив Дуда.

Він додав, що "описав ситуацію всім керівникам" та поінформував про проведення на місці вибуху слідчих дій.

"Джо Байден заявив, що підтримає нас як (направлення) американських експертів, які допоможуть нам вивчити місце цього інциденту", - сказав польський президент.

Про "російську ракету"

Анджей Дуда зазначив, що слідчі дії продовжуються, і "наразі ми не маємо чітких доказів того, хто запустив цю ракету".

"Скоріш за все це була ракета російського виробництва", - сказав президент Польщі.

За словами Дуда, НАТО залишається у стані підвищеної готовності у зв'язку з вибухом на території Польщі.

"Ми посилили боєздатність польських збройних сил, у тому числі протиповітряну оборону. Наші літаки підтримуватимуть літаки союзників. Ми діємо спокійно і виважено", - зауважив він і додав, що дії польської влади "дуже спокійні та зважені, без ухвалення поспішних рішень".

"На місці перебувають польські військові, є підтримка союзників", - заявив Дуда.

Президент Польщі нагадав, що цієї середи, 16 листопада, скликається засідання РНБО країни.

Польський лідер також зазначив, що "українська сторона переконана, що це була російська ракета, яку запустила російська сторона", про що йому повідомив Зеленський.

Про активацію статті 4 НАТО

Як заявив Дуда, посол Польщі у Північноатлантичному альянсі візьме участь у засіданні ради НАТО у середу у штаб-квартирі організації.

"Є велика ймовірність, що посол звернеться по активацію ст. 4, тобто союзницькі консультації", - сказав він і додав, що також передав цю інформацію лідерам, з якими раніше проводив консультації.

"Усі лідери, з якими я сьогодні говорив, абсолютно запевнили мене у підтримці союзників, у дотриманні всіх положень Північноатлантичного договору, включаючи статтю 5", - додав Дуда.

Довідка

Згідно зі статтею 4 установчого договору НАТО, члени можуть порушити будь-яке питання, яке викликає занепокоєння, особливо пов'язане з безпекою будь-якої країни-члена.

Стаття 5 Північноатлантичного договору передбачає, що напад на одного учасника НАТО є нападом на НАТО в цілому і викликає відповідь усіх членів Альянсу. Але рішення щодо застосування цієї статті ухвалюється після консультацій між учасниками НАТО.