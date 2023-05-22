У Зеленського назвали єдиний раціональний спосіб звільнення Криму

"Крим - безумовна та невід’ємна частина України. Була, є і буде. Звільнення Криму із застосуванням будь-яких військових сил і засобів - єдиний раціональний спосіб зупинити "російські агресії" та повернути світ до міжнародного права. Це прямий обов’язок і необхідність України сьогодні", - написав він.

Звільнення Криму

На початку квітня Подоляк заявив, що Україна може повернути Крим протягом 5-7 місяців. Тим часом секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що під час вибору методу звільнення півострова усе залежатиме від поведінки Росії.

Окрім того, частина європейських країн підтвердила готовність приєднатися до авіаційної коаліції для надання Україні винищувачів. Зокрема, це Британія, Нідерланди, Данія та Португалія.

США заявили, що будуть підтримувати спільні міжнародні зусилля з навчання українських пілотів на винищувачах. Проте ще не вирішили, чи відправить Вашингтон самі літаки.

У Штатах також зазначали, що можуть надати Україні винищувачі за умови, що вони не використовуватимуться для ударів по Росії. При цьому завдавати ударів по окупованих територіях України, зокрема, Криму, не заборонено. Після чого посол Росії у США Анатолій Антонов застеріг Вашингтон "від легковажності суджень щодо Криму". Він додав, що США "повинні усвідомлювати відповідні дії Росії на схвалення ударів України по півострові американською зброєю".

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