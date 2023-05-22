У Зеленского назвали единственный рациональный способ освобождения Крыма

"Крым - безусловная и неотъемлемая часть Украины. Была, есть и будет. Освобождение Крыма с применением любых военных сил и средств - единственный рациональный способ остановить "российские агрессии" и вернуть мир к международному праву. Это прямая обязанность и необходимость Украины сегодня", - написал он.

Освобождение Крыма

В начале апреля Подоляк заявил, что Украина может вернуть Крым в течение 5-7 месяцев. Между тем, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что при выборе метода освобождения полуострова все будет зависеть от поведения России.

Кроме того, часть европейских стран подтвердили готовность присоединиться к авиационной коалиции для предоставления Украине истребителей. В частности, это Великобритания, Нидерланды, Дания и Португалия.

США заявили, что будут поддерживать совместные международные усилия по обучению украинских пилотов на истребителях. Однако еще не решили, отправит ли Вашингтон сами самолеты.

В Штатах также отмечали, что могут предоставить Украине истребители при условии, что они не будут использоваться для ударов по России. При этом наносить удары по оккупированным территориям Украины, в частности, Крыму, не запрещено. После чего посол России в США Анатолий Антонов предостерег Вашингтон "от легкомыслия суждений по Крыму". Он добавил, что США "должны осознавать ответные действия России на одобрение ударов Украины по полуострову американским оружием".

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