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У Зеленского исключают возможность соглашения России и США по Украине

Автор: РБК-Украина

На встрече президента США Джо Байдена с российским президентом Владимиром Путиным не будет заключено некое "большое соглашение" по Украине. Киев не может стать предметов торгов между этими странами.

Об этом в интервью "Европейской правде" заявил замглавы Офиса президента Украины Андрей Сибига.

"Буду недипломатичным и сразу категорически это отвергну. Это все комплиотеории, теории заговора. Не будет такого", - ответил Сибига на вопрос о возможности соглашения Байдена и Путина по Украине.

Он добавил, что украинская сторона заручилась твердой поддержкой со стороны США. Поэтому Киев исходит из того, что украинский вопрос на саммите лидеров США и России будет подниматься с позиции поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины.

Напомним, ранее Сибига, который в Офисе президента отвечает за внешнюю политику, в комментарии РБК-Украина заявил, что Украина и США скоординировали позиции накануне встречи Байдена и Путина.

А в сегодняшнем интервью он также заявил, что Украина уже сделала все необходимое для получения Плана действий по членству в НАТО.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийВладимир ПутинДжозеф Байден