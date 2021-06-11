Швейцария частично закроет свое небо из-за встречи Байдена и Путина
Из-за встречи президента США Джо Байдена с российским президентом Владимиром Путиным частично закроют воздушное пространство над Швейцарией. Временное ограничение продлится в течение трех дней.
Об этом говорится в сообщении на сайте Федерального совета Швейцарии.
Сообщается, что ограничение на полеты в воздушном пространстве над Женевой продлится с 15 по 17 июня.
"Поскольку это международная встреча на высоком уровне, данные меры необходимы для обеспечения ее безопасности, тем более что Швейцария обязана обеспечивать защиту лиц, находящихся под защитой международного права, в том числе глав государств США и России", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что армия обеспечит усиленное наблюдение за воздушным пространством. По уточненной информации, ограничение будет введено с 08:00 15 июня до 17:00 17 июня по местному времени в районе над площадью Наций в Женеве.
Это ограничение не касается коммерческих рейсов из международного аэропорта Женевы.
Кроме того, в Женеве развернут дополнительную группировку из 1 000 военнослужащих для поддержки местной полиции. В частности, армия возьмет на себя защиту иностранных представительств и поддержит полицию кантона Женева в области воздушного и морского транспорта.
Напомним, вчера официально стало известно, что встреча Байдена и Путина пройдет на женевской вилле Ла Гранж.
О планах президентов США и России читайте в материале "Встреча Байдена и Путина: что известно за неделю до саммита".