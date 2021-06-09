ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина и США скоординировали позиции накануне встречи Байдена с Путиным, - ОП

Новина українською →
Среда 09 июня 2021 09:14
Украина и США скоординировали позиции накануне встречи Байдена с Путиным, - ОП Фото: заместитель председателя ОП Андрей Сибига (turkey.old/mfa.gov.ru)
Автор: Милан Лелич

Позиции США и Украины были скоординированы накануне встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Также это касается саммита НАТО и других июньских переговоров на высшем уровне.

Такое заявление в комментарии РБК-Украина сделал заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига, который отвечает за внешнюю политику.

По его словам, для Украины важно, чтобы в глобальной политике было больше предсказуемости и больше уважения к нормам международного права.

"Именно такой результат будет выгодным не только для нас, но и для всех участников международных отношений, если этот результат будет достигнут на американо-российских переговорах", - сказал изданию Сибига.

Как подчеркнул замглавы ОП, США поддерживают суверенитет и территориальную целостность и безопасность Украины, и на этой основе будет проходить обсуждение всех тем, затрагивающих украинские интересы.

"Вопрос относительно "беспокойств" Украины в связи с этими переговорами является некорректным", - добавил Сибига.

О том, чего стоит ждать Украине, в каких условиях готовится саммит и о чем могут говорить главы государств - в материале РБК-Украина "Никакой "перезагрузки". Чего ждать миру и Украине от встречи Байдена и Путина".

Напомним, на днях состоялся телефонный разговор Зеленского с Байденом. Американский президент поговорил с Зеленским перед тем, как встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Путин Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Офис президента
NEWS
Глава дипломатии ЕС впервые назвал Лукашенко диктатором
Глава дипломатии ЕС впервые назвал Лукашенко диктатором
DAILY
Никакой "перезагрузки". Чего ждать миру и Украине от встречи Байдена и Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Никакой "перезагрузки". Чего ждать миру и Украине от встречи Байдена и Путина