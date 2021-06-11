У Зеленського виключають можливість угоди Росії та США щодо України

На зустрічі президента США Джо Байдена з російським президентом Володимиром Путіним не буде укладено якоїсь "великої угоди" щодо України. Київ не може стати предметом торгів між цими країнами.

"Буду недипломатичним і відразу категорично це відкину. Це все компліотеорії, теорії змови. Не буде такого", - відповів Сибіга на питання про можливість угоди Байдена і Путіна щодо України.

Він додав, що українська сторона заручилася твердою підтримкою з боку США. Тому Київ виходить з того, що українське питання на саміті лідерів США і Росії буде підніматися з позиції підтримки територіальної цілісності і суверенітету України.