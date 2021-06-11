У Зеленського виключають можливість угоди Росії та США щодо України

На зустрічі президента США Джо Байдена з російським президентом Володимиром Путіним не буде укладено якоїсь "великої угоди" щодо України. Київ не може стати предметом торгів між цими країнами.
Про це в інтерв'ю " Європейській правді" заявив заступник голови офісу президента України Андрій Сибіга.
"Буду недипломатичним і відразу категорично це відкину. Це все компліотеорії, теорії змови. Не буде такого", - відповів Сибіга на питання про можливість угоди Байдена і Путіна щодо України.
Він додав, що українська сторона заручилася твердою підтримкою з боку США. Тому Київ виходить з того, що українське питання на саміті лідерів США і Росії буде підніматися з позиції підтримки територіальної цілісності і суверенітету України.
Нагадаємо, раніше Сибіга, який в Офісі президента відповідає за зовнішню політику, в коментарі РБК-Україна заявив, що Україна і США скоординували позиції напередодні зустрічі Байдена і Путіна.
А в сьогоднішньому інтерв'ю він також заявив, що Україна вже зробила все необхідне для отримання Плану дій щодо членства в НАТО.