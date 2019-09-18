У Зеленского не исключают досрочные выборы в трех городах

Досрочные выборы могут состояться в других городах-миллионниках, таких как Днепр, Харьков, Одесса. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Тень выборов: как у Зеленского планируют перезагрузить власть в Киеве и на местах".

Сообщается, что такой сценарий в партии Зеленского не исключают.

Кроме этого, отмечается, что, если в Киеве выборы пройдут в декабре, как это предлагается в новом законопроекте о столице, то проводить еще одни городские выборы весной в "Слуге народа" не собираются. Раньше весны могут состояться выборы и в других городах-миллионниках, таких как Днепр, Харьков, Одесса.

Напомним, согласно законопроекта о столице, поданного в Верховную раду Украины, выборы мэра Киева могут состояться 8 декабря 2019 года.

РБК-Украина писало, что глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что местные выборы возможны после завершения формирования объединенных территориальных общин. По словам главы ОП, досрочные местные выборы не возможны без принятия соответствующего закона.

Добавим также, глава Кабинета министров Украины Владимир Гройсман прокомментировал необходимость досрочных местных выборов в Украине. По его словам, сначала необходимо завершить реформу децентрализации.