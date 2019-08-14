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В Кабмине прокомментировали необходимость досрочных местных выборов

Новости » Выборы 2019    14.08.2019 - 12:16
В Кабмине прокомментировали необходимость досрочных местных выборов
Фото: Владимир Гройсман (Виталий Носач/РБК-Украина)

Гройсман подчеркнул, что сначала надо завершить реформу децентрализации

Глава Кабинета министров Украины Владимир Гройсман прокомментировал необходимость досрочных местных выборов в Украине. Об этом он сказал во время открытия заседания правительства в среду, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, сначала необходимо завершить реформу децентрализации.

"Нужно сначала завершить реформу децентрализации, сделать изменение законодательства, надо совершенствовать законодательство о местных выборах... и после того как будут проведены изменения, возможно проводить очередные (местные, - ред.) выборы", - пояснил глава правительства.

Кроме того, премьер-министр подчеркнул необходимость принятия нового закона о столице, который бы четко определил полномочия городского главы.

"Украине нужен новый закон о столице, о городе Киев. Где были бы прописаны полноценно полномочия городского главы... Надеюсь, будет наработан новым парламентом, новым правительством", - сказал Гройсман.

"Наша работа по подготовке переходных материалов позволит новому правительству быстрее перейти к делам", - добавил глава правительства.

Напомним, ранее руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что местные выборы возможны после завершения формирования объединенных территориальных общин. По словам главы ОП, досрочные местные выборы не возможны без принятия соответствующего закона.

Как писало РБК-Украина ранее, представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук ранее заявил, что в Офисе президента Владимира Зеленского рассматривают вопрос о досрочном проведении выборов в органы местного самоуправления.

Сам Зеленский ранее призывал не расслабляться, комментируя вероятность проведения местных выборов.

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Новости Украины Порошенко Зеленский Владимир Гройсмандосрочные выборы
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