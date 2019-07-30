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Богдан оценил вероятность досрочных местных выборов

Новости » Выборы 2019    30.07.2019 - 12:49
Богдан оценил вероятность досрочных местных выборов
Фото: Андрей Богдан (РБК-Украина)

По словам главы ОП, досрочные местные выборы не возможны без принятия соответствующего закона

Местные выборы возможны после завершения формирования Объединенных территориальных общин. Об этом заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам главы ОП, досрочные местные выборы не возможны без принятия соответствующего закона.

"Местные перевыборы... Вы должны понять, что местные перевыборы они не возможны досрочно без принятия соответствующего закона. Конфигурация такого соответствующего закона мне пока не понятна", - сказал он.

Богдан заявил, что есть проблема незавершенной реформы местного самоуправления.

"Часть выборов в ОТО состоялась, а часть нет. Было бы законодательство было бы логично закончить формирование ОТО, а тогда осуществить перевыборы уже всех в новой реальности. В новом существующем местном самоуправлении. Будет ли принято такое решение, это диалог с депутатами", - заявил он.

Напомним, представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук ранее заявил, что в Офисе президента Владимира Зеленского рассматривают вопрос о досрочном проведении выборов в органы местного самоуправления.

До этого Зеленский предложил не расслабляться, комментируя вероятность проведения местных выборов.

"Сегодня можно расслабиться нашей команде, но не очень сильно… Все ставят вопросы о местных выборах. Вам интересно? Не расслабляйтесь", - заявил он.

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Новости Украины Порошенко Зеленский Андрей БогданМестные выборы
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