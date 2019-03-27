У Зеленского хотели бы видеть Гриценко соперником во втором туре

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У Зеленского считают второй тур с Гриценко "честной конкуренцией"

В штабе кандидата в президенты, комика Владимира Зеленского хотели бы видеть Анатолия Гриценко соперником 21 апреля во втором туре выборов 2019. Об этом пишет РБК-Украина в статье "Убрать лишнего: с кем и как планируют выходить во второй тур выборов Зеленский, Тимошенко и Порошенко".

Как сообщили собеседники РБК-Украина в штабе Зеленского, для них непринципиально, с кем выходить во второй тур выборов – с лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко или действующим президентом Петром Порошенко. Но в качестве соперника на голосовании во втором туре хотели бы видеть Анатолия Гриценко.

"Это была бы честная и продуктивная конкуренция, между "новым" лицом в политике и самым порядочным и конструктивным представителем "старой системы", – говорит собеседник.

Напомним, в интервью РБК-Украина Гриценко также заявил, что "интереснее всего во втором туре была бы пара Гриценко-Зеленский".

Отметим, второй тур выборов 2019 запланирован на 21 апреля. Он состоится в том случае, если в ходе первого тура ни один из кандидатов не наберет больше половины голосов избирателей.

Согласно опросам, которые регулярно проводятся центрами социологических исследований, лидерами президентской гонки являются Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. В первую пятерку также входят Анатолий Гриценко и Юрий Бойко.

По результатам опроса КМИС, который был проведен с 14 по 22 марта, если действующий президент Петр Порошенко пройдет во второй тур, то он выиграет у Юлии Тимошенко, но проиграет Владимиру Зеленскому, Анатолию Гриценко и Юрию Бойко. Владимир Зеленский во втором туре может победить Порошенко, Тимошенко и Бойко, но проиграет Гриценко. Тимошенко во втором туре занимает второе место в паре со всеми предложенными в опросе кандидатами.