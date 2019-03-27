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У Зеленського хотіли б бачити Гриценка суперником у другому турі

Новини » Вибори 2019    27.03.2019 - 11:45
У Зеленського хотіли б бачити Гриценка суперником у другому турі
Колаж РБК-Україна

У Зеленського вважають другий тур з Гриценком "чесною конкуренцією"

У штабі кандидата в президенти, коміка Володимира Зеленського хотіли б бачити Анатолія Гриценка суперником, 21 квітня у другому турі виборів 2019. Про це пише РБК-Україна в статті "Прибрати зайве: з ким і як планують виходити в другий тур виборів Зеленський, Тимошенко і Порошенко".

Як повідомили співрозмовники РБК-Україна в штабі Зеленського, для них не принципово, з ким виходити в другий тур виборів – з лідером "Батьківщини" Юлією Тимошенко або чинним президентом Петром Порошенком. Але в якості суперника на голосуванні в другому турі хотіли б бачити Анатолія Гриценка.

"Це була б чесна і продуктивна конкуренція, між "новим" обличчям в політиці і найпоряднішим і конструктивним представником "старої системи", – говорить співрозмовник.

Нагадаємо, в інтерв'ю РБК-Україна Гриценко також заявив, що "найцікавішою у другому турі була б пара Гриценко-Зеленський". 

Відзначимо, другий тур виборів 2019 запланований на 21 квітня. Він відбудеться в тому випадку, якщо в ході першого туру жоден з кандидатів не набере більше половини голосів виборців.

Згідно з опитуваннями, які регулярно проводяться центрами соціологічних досліджень, лідерами президентської гонки є Володимир Зеленський, Петро Порошенко і Юлія Тимошенко. У першу п'ятірку також входять Анатолій Гриценко та Юрій Бойко.

За результатами опитування КМІС, яке було проведено з 14 по 22 березня, якщо діючий президент Петро Порошенко пройде у другий тур, то він виграє у Юлії Тимошенко, але програє Володимиру Зеленському, Анатолію Гриценку та Юрію Бойку. Володимир Зеленський у другому турі може перемогти Порошенка, Тимошенко і Бойка, але програє Гриценку. Тимошенко у другому турі займає друге місце в парі з усіма запропонованими в опитуванні кандидатами.

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