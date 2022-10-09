У Зеленського гостро відповіли на цинічні звинувачення з боку Путіна

Після того, як окупаційні війська здійснили ракетну атаку на Запоріжжя, внаслідок чого загинули 13 людей, російський диктатор Володимир Путін наважився звинуватити Україну у тероризмі через те, що спецслужби нібито влаштували вибух на Кримському мосту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter .

"Путін звинувачує Україну в тероризмі? Це має занадто цинічний вигляд навіть для Росії. Не минуло й 24 годин, відтоді як ru-літаки випустили 12 ракет у житловий квартал Запоріжжя, убили 13 людей і травмували понад 50. Ні, тут лише одна держава-терорист, і весь світ знає, хто це", - написав він.

Нагадаємо, 8 жовтня на Кримському мосту спалахнула потужна пожежа після вибуху. Російські ЗМІ повідомляли, що після вибуху на мосту та руйнування двох прольотів переправи пошкоджено 1,3 кілометра залізничного полотна.

Спочатку в Росії заявили, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля, що спричинив спалах семи паливних цистерн залізничного складу. А тепер Путін називає вибух "терактом", який нібито спрямований на руйнування російської інфраструктури, і звинуватив у ньому українські спецслужби.

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