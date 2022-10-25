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У Зеленського допустили обмін Богуслаєва на українських полонених

Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президента промислового гіганта "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва можуть обміняти на українських військовополонених, яких утримують російські окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі "Настоящего времени".

Зазначимо, що Богуслаєв має російське громадянство.

"Ми, якщо потрібно, все зробимо для того, щоб забрати реальних громадян України, не ось цих фіктивних ряджених, скажімо так, червоних директорів, а реальних громадян. Робитимемо все, що завгодно. І ці суб'єкти можуть потрапити теж в обмінний список", - сказав Подоляк.

Він навів приклад обміну 215 українських полонених на Віктора Медведчука.

"По Медведчуку, ви бачите, використали суб'єкт: віддали, отримали всі дані, всі свідчення, віддали - займайтеся там своїм Медведчуком. Забрали своїх класних хлопців. Я сподіваюся, що ми будемо використовувати будь-яку можливість, будь-яких людей, особливо громадян Росії, для того щоб забрати своїх пацанів", - додав він.

При цьому на даний момент ухвалених рішень немає.

Нагадаємо, 23 жовтня СБУ затримала президента промислового гіганта "Мотор Січ" у справі про незаконне постачання товарів військового призначення для російської штурмової авіації.

Пізніше СБУ опублікувала аудіозаписи розмов Богуслаєва, де той виправдовував вторгнення РФ на територію України, а також висловлював надію, що ворогові вдасться зупинити наступ ЗСУ.

Вчора суд заарештував Богуслаєва. РБК-Україна зібрало інформацію про те, хто такий Богуслаєв і в чому його підозрюють.

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Вячеслав БогуслаевМотор СичІрина ПодолякОбмін полоненими