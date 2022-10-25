У Зеленского допустили обмен Богуслаева на украинских пленных

Отметим, что у Богуслаева есть российское гражданство.

"Мы, если нужно, все сделаем для того, чтобы забрать реальных граждан Украины, не вот этих фиктивных ряженых, скажем так, красных директоров, а реальных граждан. Будем делать все, что угодно. И эти субъекты могут попасть тоже в обменный список", - сказал Подоляк.

Он привел пример обмена 215 украинских пленных на Виктора Медведчука.

"По Медведчуку, вы видите, использовали субъект: отдали, получили все данные, все показания, отдали - занимайтесь там своим Медведчуком. Забрали своих классных ребят. Я надеюсь, что мы будем использовать любую возможность, любых людей, особенно граждан России, для того чтобы забрать своих пацанов", - добавил он.

При этом на данный момент принятых решений нет.