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У Зеленского допустили обмен Богуслаева на украинских пленных

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президента промышленного гиганта "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева могут обменять на украинских военнопленных, которых удерживают российские оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в эфире "Настоящего времени".

Отметим, что у Богуслаева есть российское гражданство.

"Мы, если нужно, все сделаем для того, чтобы забрать реальных граждан Украины, не вот этих фиктивных ряженых, скажем так, красных директоров, а реальных граждан. Будем делать все, что угодно. И эти субъекты могут попасть тоже в обменный список", - сказал Подоляк.

Он привел пример обмена 215 украинских пленных на Виктора Медведчука.

"По Медведчуку, вы видите, использовали субъект: отдали, получили все данные, все показания, отдали - занимайтесь там своим Медведчуком. Забрали своих классных ребят. Я надеюсь, что мы будем использовать любую возможность, любых людей, особенно граждан России, для того чтобы забрать своих пацанов", - добавил он.

При этом на данный момент принятых решений нет.

Напомним, 23 октября СБУ задержала президента промышленного гиганта "Мотор Сич" по делу о незаконны поставках товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

Позже СБУ опубликовала аудиозаписи разговоров Богуслаева, где тот оправдывал вторжение РФ на территорию Украины, а также выражал надежду на то, что врагу удастся остановить наступление ВСУ.

Вчера суде арестовал Богуслаева. РБК-Украина собрало информацию о том, кто такой Богуслаев и в чем его подозревают.

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Вячеслав БогуслаевМотор СичИрина ПодолякОбмен пленными