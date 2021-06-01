У Зеленского допускают деолигархизацию новостных служб на ТВ

В Украине в будущем должна пройти деолигархизация новостных служб на телеканалах. То есть крупный бизнес не будет влиять на политику через СМИ.

"Мне кажется, что деолигархизация новостных служб телеканалов когда-нибудь все-таки случится в Украине. Конечно, крупный бизнес имеет право владеть каналами, но большинство из них (или почти все) решили, что должны влиять на политику. Вот это должно закончиться", - отметил он.

По его словам, президент Владимир Зеленский не договаривается с олигархами по телеканалам.

"Сами наши шаги показывают, что мы делаем правильные решения. Люди это видят и умеют отделять правду от фейков. В этом и есть наша задача как государства - отделять информацию от дезинформации", - сказал Тимошенко.