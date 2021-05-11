Законопроект об олигархах: в перечень могут попасть 13 человек

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал детали по подготовке законопроекта об олигархах. По его словам, в перечень таких лиц могут попасть 13 человек.

"Мы имеем в виду 13 человек, которых можно отнести к олигархической среде, которые имеют большое влияние", - сказал Данилов.

Напомним, в ходе встречи президента Украины Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном американская сторона поддержала инициативу главы государства по разработке законопроекта о деолигархизации. Основная цель этого - борьба с влиянием олигархических и финансовых групп.

Так, представители США в вопросе снижения влияния олигархов в Украине выразили понимание и поддержали эту инициативу украинского лидера, поскольку это делается для украинского народа.

РБК-Украина писало, что 15 апреля на заседании СНБО президент Зеленский анонсировал разработку "фундаментального законопроекта о статусе олигарха в нашей стране". Он поручил заняться подготовкой документа СНБО, Офису президента и Антимонопольному комитету.