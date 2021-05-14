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Законопроект об олигархах скоро внесут в ВР, - Данилов

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Украина, Пятница 14 мая 2021 19:07
Законопроект об олигархах скоро внесут в ВР, - Данилов Фото: Данилов рассказал о подготовке законопроекта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

Президентский законопроект об олигархах ("статус олигархов" или "деолигархизацию) пока еще находится в работе. В ближайшее время его внесут в Верховную раду, и его текст станет общедоступным.

Об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

"У меня есть предварительный проект закона, касающийся олигархов. Он сейчас находится в работе, сейчас специалисты его отрабатывают. В ближайшее время вы все его увидите. Он будет внесен от имени президента в Верховную раду и все эти дефиниции (относительно определения термина "олигарх", и кто подпадает под эту категорию, - ред.) станут сразу всем известны", - сообщил секретарь Совбеза.

Ранее Данилов сообщал, что в перечень олигархов могут попасть 13 человек.

15 апреля на заседании СНБО президент Зеленский анонсировал разработку "фундаментального законопроекта о статусе олигарха в нашей стране". Он поручил заняться подготовкой документа СНБО, Офису президента и Антимонопольному комитету.

В своей авторской колонке, которая была обнародована 14 мая, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране уменьшилось количество олигархов. Этот список, по словам главы страны, покинул нардеп ОПЗЖ Виктор Медведчук.

Глава государства пояснил, что Медведчук был лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество для того, чтобы "откровенно бить по стране и наносить разрушающий ущерб государственной безопасности".

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