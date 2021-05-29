Опубликованные в СМИ нормы закона о деолигархизации не соответствуют действительности, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что появившиеся накануне в СМИ публикации о законопроекте об олигархах не соответствуют действительности. Проект реального документа другой.

Об этом шла речь в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" .

Тот текст, который появился недавно в СМИ - это не тот проект, который сегодня рассматривается в кабинете Владимира Зеленского в Офисе президента.

"Вы знаете, что он дал поручение аппарату Совета национальной безопасности и обороны, Кабинету министров, Офису президента подготовить законопроект. Законопроект непростой, он очень сложный, но те комментарии и то, что сегодня есть в СМИ - они не соответствуют действительности", - заявил Данилов.

Он добавил, что "помимо закона об олигархах, должен быть антитрастовый закон, закон про лоббизм, про проверку отечественных и иностранных инвестиций в украинскую экономику, при этом речь идет об объектах критической инфраструктуры".

Как писало РБК-Украина, в минувший четверг президент Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе будет опубликован текст его законопроекта об олигархах. А ранее СМИ распространили якобы нормы этого законопроекта.

Так, разработка законопроекта об олигархах была анонсирована президентом после заседания СНБО еще в середине апреля.

В новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" 28 мая эксперты и гости студии - Алексей Данилов, Дмитрий Кулеба, эксперт в области авиации Вадим Лукашевич и другие - рассказывают, можно ли считать действия белорусских властей актом международного терроризма и чем теперь Лукашенко угрожает Украине. Кроме того, пассажир самолета Ryanair который принудительно посадили в Минске, расскажет детали того, что произошло.

Также внимание уделяют спецоперации по задержанию "вагнеровцев", в частности, ответят на вопрос: что это было - провал украинских спецслужб или фейк?



Напомним, что в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" Виталий Кличко прокомментировал слова Владимира Зеленского об их взаимоотношениях и обыски в структурах Киевской городской государственной администрации.



Заслуженный врач Украины Ольга Голубовская резко высказалась о системе здравоохранения в нашей стране.



Также в эфире известные украинские врачи объяснили, что думают об увольнении министра здравоохранения Максима Степанова.



Политики, к слову, тоже высказались об увольнении Степанова и объяснили - это хорошо или плохо для страны.



Также в прямом эфире произошел спор между Виталием Кличко и Давидом Арахамией о коррупции в Киевской городской администрации и о развитии столицы.