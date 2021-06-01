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У Зеленського допускають деолігархізацію новинних служб на ТБ

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Київ, Вівторок 01 червня 2021 11:53
У Зеленського допускають деолігархізацію новинних служб на ТБ Фото: заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко (president gov ua)
Автор: РБК-Україна

В Україні в майбутньому має пройти деолігархізація новинних служб на телеканалах. Тобто великий бізнес не впливатиме на політику через ЗМІ.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Мені здається, що деолігархізація новинних служб телеканалів коли-небудь все-таки трапиться в Україні. Звичайно, великий бізнес має право володіти каналами, але більшість з них (або майже всі) вирішили, що повинні впливати на політику. Ось це має закінчитися", - зазначив він.

За його словами, президент Володимир Зеленський не домовляється з олігархами по телеканалах.

"Самі наші кроки показують, що ми робимо правильні рішення. Люди це бачать і вміють відокремлювати правду від фейків. У цьому і є наше завдання як держави-відокремлювати інформацію від дезінформації", - сказав Тимошенко.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО України Олексій Данілов заявляв, що в Україні з'явиться закон про олігархів. Передбачається, що він заборонить великому бізнесу впливати на політику.

На сьогодні відомо, що до списку олігархів можуть потрапити 13 осіб.

"Ми маємо на увазі 13 осіб, яких можна віднести до олігархічного середовища, які мають великий вплив", - сказав Данілов.

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