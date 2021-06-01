У Зеленського допускають деолігархізацію новинних служб на ТБ

В Україні в майбутньому має пройти деолігархізація новинних служб на телеканалах. Тобто великий бізнес не впливатиме на політику через ЗМІ.

"Мені здається, що деолігархізація новинних служб телеканалів коли-небудь все-таки трапиться в Україні. Звичайно, великий бізнес має право володіти каналами, але більшість з них (або майже всі) вирішили, що повинні впливати на політику. Ось це має закінчитися", - зазначив він.

За його словами, президент Володимир Зеленський не домовляється з олігархами по телеканалах.

"Самі наші кроки показують, що ми робимо правильні рішення. Люди це бачать і вміють відокремлювати правду від фейків. У цьому і є наше завдання як держави-відокремлювати інформацію від дезінформації", - сказав Тимошенко.