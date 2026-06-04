У Зеленського дали Лукашенку різку пораду, щоб "дожити до пенсії"

За словами Подоляка, нещодавні погрози білоруського диктатора Олександра Лукашенка на адресу України мають суто пропагандистське значення. Однак, якщо Білорусь знову дозволить запускати зі своєї території ракети чи дрони, Київ вважатиме її активним учасником бойових дій.

Він наголосив, що наслідки для Мінська будуть такими ж, як і для території Російської Федерації. Завдяки відпрацьованим далекобійним технологіям Україна здатна уразити будь-який ключовий об'єкт на білоруській території у разі такої необхідності.

"Тоді бігання з напівпорожнім автоматом або, точніше, з "акашкою" без рожка - це буде дитяче белькотіння", - зауважив Подоляк.

Оцінка військової загрози

Радник глави ОП підкреслив, що наразі українська розвідка фіксує передислокацію військових частин та будівництво таборів уздовж спільного кордону. Попри ці провокації, власних сил білоруської армії для повноцінного вторгнення в Україну недостатньо.

Фото: Подоляк попередив Лукашенко щодо погроз Україні (інфографіка РБК-Україна)

Для реального наступу Росії довелося б залучити значні резерви, яких вона наразі не має через активні бої на інших ділянках фронту. Водночас Сили оборони України повністю контролюють північний кордон, налагодили там чітку логістику та визначили всі необхідні цілі для захисту.

"Риторика і пана Бровді (командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді, - ред.), і всіх інших військових України говорить лише про одне: "Подумайте, перш ніж робити необдумані кроки". Тобто чи втягуватися в активну фазу бойових дій", - пояснив Подоляк.

Настрої у Білорусі

Він також зауважив, що білоруське суспільство, на відміну від російського, категорично не підтримує війну проти України. Громадяни Білорусі набагато чітко усвідомлюють різницю між миром і війною та бачать жахи російської агресії. Через це Лукашенку варто було б зважити на внутрішні ризики та особисті наслідки перед тим, як вдаватися до ескалації.

"Як людині обережній, яка хоче дожити до пенсії, я знаю, забезпечити транзит влади, династію побудувати (я все це з сарказмом кажу), але тим не менше їй було б бажано сьогодні просто мовчати", - сказав Подоляк.