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У Зеленского дали Лукашенко резкий совет, чтобы "дожить до пенсии"

11:53 04.06.2026 Чт
3 мин
Бегание белорусского диктатора с автоматом без рожка будет "детским лепетом"
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Вся территория Беларуси простреливается украинским оружием, и в случае новой атаки оттуда ключевые объекты страны будут уничтожены.

Как сообщает РБК-Украина, об этом советник главы ОП Михаил Подоляк заявил в интервью изданию"Зеркало".

По словам Подоляка, недавние угрозы белорусского диктатора Александра Лукашенко в адрес Украины имеют чисто пропагандистское значение. Однако, если Беларусь снова позволит запускать со своей территории ракеты или дроны, Киев будет считать ее активным участником боевых действий.

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Он отметил, что последствия для Минска будут такими же, как и для территории Российской Федерации. Благодаря отработанным дальнобойным технологиям Украина способна поразить любой ключевой объект на белорусской территории в случае такой необходимости.

"Тогда бегание с полупустым автоматом или, точнее, с "акашкой" без рожка - это будет детский лепет", - заметил Подоляк.

Оценка военной угрозы

Советник главы ОП подчеркнул, что сейчас украинская разведка фиксирует передислокацию воинских частей и строительство лагерей вдоль общей границы. Несмотря на эти провокации, собственных сил белорусской армии для полноценного вторжения в Украину недостаточно.

Фото: Подоляк предупредил Лукашенко об угрозах Украине (инфографика РБК-Украина)

Для реального наступления России пришлось бы привлечь значительные резервы, которых она пока не имеет из-за активных боев на других участках фронта. В то же время Силы обороны Украины полностью контролируют северную границу, наладили там четкую логистику и определили все необходимые цели для защиты.

"Риторика и господина Бровди (командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди, - ред.), и всех остальных военных Украины говорит лишь об одном: "Подумайте, прежде чем делать необдуманные шаги". То есть втягиваться ли в активную фазу боевых действий", - пояснил Подоляк.

Настроения в Беларуси

Он также отметил, что белорусское общество, в отличие от российского, категорически не поддерживает войну против Украины. Граждане Беларуси гораздо четко осознают разницу между миром и войной и видят ужасы российской агрессии. Поэтому Лукашенко следовало бы взвесить внутренние риски и личные последствия перед тем, как прибегать к эскалации.

"Как человеку осторожному, который хочет дожить до пенсии, я знаю, обеспечить транзит власти, династию построить (я все это с сарказмом говорю), но тем не менее ему было бы желательно сегодня просто молчать", - сказал Подоляк.

Напомним, ранее командующий Сил беспилотных систем резко отреагировал на очередные заявления Александра Лукашенко о якобы полетах украинских дронов над территорией Беларуси.

Он посоветовал белорусскому диктатору "не лезть в глаза" Украине и заявил, что украинские военные уже определили первые 500 потенциальных целей на территории Беларуси.

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