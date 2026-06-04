У Зеленского дали Лукашенко резкий совет, чтобы "дожить до пенсии"

По словам Подоляка, недавние угрозы белорусского диктатора Александра Лукашенко в адрес Украины имеют чисто пропагандистское значение. Однако, если Беларусь снова позволит запускать со своей территории ракеты или дроны, Киев будет считать ее активным участником боевых действий.

Он отметил, что последствия для Минска будут такими же, как и для территории Российской Федерации. Благодаря отработанным дальнобойным технологиям Украина способна поразить любой ключевой объект на белорусской территории в случае такой необходимости.

"Тогда бегание с полупустым автоматом или, точнее, с "акашкой" без рожка - это будет детский лепет", - заметил Подоляк.

Оценка военной угрозы

Советник главы ОП подчеркнул, что сейчас украинская разведка фиксирует передислокацию воинских частей и строительство лагерей вдоль общей границы. Несмотря на эти провокации, собственных сил белорусской армии для полноценного вторжения в Украину недостаточно.

Фото: Подоляк предупредил Лукашенко об угрозах Украине (инфографика РБК-Украина)

Для реального наступления России пришлось бы привлечь значительные резервы, которых она пока не имеет из-за активных боев на других участках фронта. В то же время Силы обороны Украины полностью контролируют северную границу, наладили там четкую логистику и определили все необходимые цели для защиты.

"Риторика и господина Бровди (командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди, - ред.), и всех остальных военных Украины говорит лишь об одном: "Подумайте, прежде чем делать необдуманные шаги". То есть втягиваться ли в активную фазу боевых действий", - пояснил Подоляк.

Настроения в Беларуси

Он также отметил, что белорусское общество, в отличие от российского, категорически не поддерживает войну против Украины. Граждане Беларуси гораздо четко осознают разницу между миром и войной и видят ужасы российской агрессии. Поэтому Лукашенко следовало бы взвесить внутренние риски и личные последствия перед тем, как прибегать к эскалации.

"Как человеку осторожному, который хочет дожить до пенсии, я знаю, обеспечить транзит власти, династию построить (я все это с сарказмом говорю), но тем не менее ему было бы желательно сегодня просто молчать", - сказал Подоляк.