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У Зеленського чекають підтвердження по графіку Трампа для візиту до США, - джерело

21:01 22.07.2026 Ср
1 хв
Президент України може відвідати США
aimg Іван Носальський aimg Мілан Лєліч
У Зеленського чекають підтвердження по графіку Трампа для візиту до США, - джерело Фото: президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
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Президент України Володимир Зеленський може відвідати США. Але треба узгодити важливий нюанс.

Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.

За словами співрозмовника, президент України хотів би полетіти до США вже найближчим часом.

Джерело додало, що в Києві поки що чекають на підтвердження по графіку президента США Дональда Трампа.

Остання зустріч президентів

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп востаннє зустрічалися на полях саміту НАТО, що відбувся в Анкарі 7-8 липня.

У ході зустрічі американський лідер зробив низку позитивних заяв про Україну. Зокрема, він наголосив, що у країни велике майбутнє. Також Трамп наголошував, що у них із Зеленським гарні стосунки.

Американський лідер зазначив, що українські далекобійні удари по Росії є ескалацією, яка може призвести до завершення війни.

Головним результатом зустрічі стало рішення Трампа надати Україні ліцензії на виробництво Patrot.

Сьогодні, 22 липня, голова української держави поговорив зі спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Головною темою обговорень стала можливість поновлення діалогу для завершення війни РФ проти України.

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