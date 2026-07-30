У Зеленського була особлива стратегія на зустрічі з Трампом, - The Times

Зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа, яка відбулася 28 липня в Білому домі, стала ще одним важливим епізодом у відносинах Києва та Вашингтона.

За словами інсайдерів, український лідер вирішив піти ва-банк і обрав нову стратегію діалогу з американським колегою.

Насамперед Зеленський намагався довести Трампу, що Україна та США мають спільного ворога - Росію.

Таким чином він хотів перевести очільника Білого дому зі статусу посередника у цій війні у статус повноцінного союзника.

Зокрема, український президент заявив американському колезі, що саме Росія допомагала Ірану наводити зброю на американські війська на Близькому Сході.

"Що ж, ми з'ясуємо, чи це правда. Я запитаю про це у Путіна. Це не мало великого впливу, бо ми рознесли їх у пух і прах. У Венесуели було все російське обладнання. І як це спрацювало?" - відреагував Трамп.

Як стверджують інсайдери, президент США прихильно ставиться до Зеленського насамперед тому, що Україна завдає дедалі більше нищівних ударів по Росії й робить це дійсно успішно.

"Очевидно, у Зеленського є козирі, яких, як думав Трамп у лютому минулого року, у нього не було", - заявив колишній посол США в Україні Джон Гербст.