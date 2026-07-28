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Зустріч Зеленського з Трампом була "на 8 з 10", можливий візит Віткоффа у Київ, - джерело

20:08 28.07.2026 Вт
1 хв
Що було найвищим пріоритетом під час розмови президентів?
aimg Валерій Ульяненко
Зустріч Зеленського з Трампом була "на 8 з 10", можливий візит Віткоффа у Київ, - джерело Фото: Володимир Зеленський і Дональд Трамп (t.me/V_Zelenskiy_official)
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Президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп обговорили під час зустрічі виробництво ЗРК Patriot, а також пожвавили переговорний трек.

Про це РБК-Україна повідомило поінформоване джерело.

"Зустріч була дуже позитивною, не менше ніж 8 із 10. Найвищий пріоритет - ліцензії на виробництво Patriot, інші напрями також у роботі. Вдалося пожвавити переговорний трек", - сказав співрозмовник.

За його словами, візит переговорників Трампа Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера потенційно може відбутися найближчими кількома тижнями. Разом із ними українська сторона обговорюватиме нові ідеї дипломатичного врегулювання.

Нагадаємо, Зеленський розповів, що під час зустрічі з Трампом обговорив можливість виробництва в Україні перехоплювачів для зенітних ракетних комплексів Patriot, а також шляхи активізації переговорів щодо завершення війни.

Зазначимо, останнім часом Дональд Трамп почав прихильніше ставитися до Володимира Зеленського. За даними ЗМІ, на таку зміну вплинули як перебіг подій, так і конкретні люди.

Попередня зустріч Зеленського і Трампа відбулася 8 липня на полях саміту НАТО. Тоді американський президент заявив, що США можуть дозволити Україні налагодити власне виробництво перехоплювачів для систем Patriot.

Все, що відомо про нову зустріч Зеленського і Трампа - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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