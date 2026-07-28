Зустріч Зеленського з Трампом була "на 8 з 10", можливий візит Віткоффа у Київ, - джерело

Президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп обговорили під час зустрічі виробництво ЗРК Patriot, а також пожвавили переговорний трек.

"Зустріч була дуже позитивною, не менше ніж 8 із 10. Найвищий пріоритет - ліцензії на виробництво Patriot, інші напрями також у роботі. Вдалося пожвавити переговорний трек", - сказав співрозмовник.

За його словами, візит переговорників Трампа Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера потенційно може відбутися найближчими кількома тижнями. Разом із ними українська сторона обговорюватиме нові ідеї дипломатичного врегулювання.

Нагадаємо, Зеленський розповів, що під час зустрічі з Трампом обговорив можливість виробництва в Україні перехоплювачів для зенітних ракетних комплексів Patriot, а також шляхи активізації переговорів щодо завершення війни.

Зазначимо, останнім часом Дональд Трамп почав прихильніше ставитися до Володимира Зеленського. За даними ЗМІ, на таку зміну вплинули як перебіг подій, так і конкретні люди.