ua en ru
Пт, 24 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

"Я дуже щасливий": Зеленський розповів про різку зміну стосунків із Трампом

08:40 24.07.2026 Пт
2 хв
Президент зізнався, що саме відіграло ключову роль
aimg Юлія Капітонова
"Я дуже щасливий": Зеленський розповів про різку зміну стосунків із Трампом Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Коротка особиста зустріч із президнтом США Дональдом Трампом у Ватикані, яка відбулася в квітні 2025 року, стала справжнім переломним моментом.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням допис Дональда Трампа в Truth Social.

Глава держави поділився спогадами про цю бесіду в інтерв’ю американській ультраправій блогерці та близькій прихильниці президента США Лорі Лумер.

Вона нагадала Зеленському про гучну суперечку з Трампом в Овальному кабінеті в лютому 2025 року.

Саме тоді віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав українського лідера дати шанс дипломатії врегулювати війну, а Зеленський пояснив, чому це не спрацює.

Журналістка запитала президента України, як і коли йому вдалося налагодити стосунки з Трампом після скандалу в Білому домі.

"У нас був перший переломний момент у Римі, у Ватикані. Це була недовга зустріч, але я завжди казав, що, на мою думку, це був історичний момент, тому що за 15-20 хвилин ми змінили наші взаємини", - зізнався Зеленський.

&quot;Я дуже щасливий&quot;: Зеленський розповів про різку зміну стосунків із ТрампомЗустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Ватикані (Фото: facebook.com/zelenskyy.official)

Він також зауважив, що під час бесіди вони були тет-а-тет. На переконання українського лідера, саме довірливий діалог зіграв ключову роль.

"Я дуже щасливий, тому що від таких відносин і такого діалогу залежить життя дуже багатьох людей", - наголосив Зеленський.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Зеленський заявив про намір відвідати США у найближчому майбутньому.

До речі, напередодні глава держави провів розмову зі спецпредставниками Дональда Трампа Стівом Уіткоффом та Джаредом Кушнером.

Також стало відомо, що в США є кілька нових ідей щодо переговорів з Росією.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Війна Росії проти України
Новини
США можуть проголосувати за "пекельні санкції" Грема наступного тижня, - Axios
США можуть проголосувати за "пекельні санкції" Грема наступного тижня, - Axios
Аналітика
Всі чоловіки мають служити, як в Ізраїлі, іншого виходу немає: інтерв'ю з Андрієм Садовим
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Всі чоловіки мають служити, як в Ізраїлі, іншого виходу немає: інтерв'ю з Андрієм Садовим