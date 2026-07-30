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У Зеленского была особенная стратегия на встрече с Трампом, - The Times

11:26 30.07.2026 Чт
2 мин
Какой подход выбрал президент Украины на этот раз?
aimg Юлия Капитонова
Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Getty Images)

Украинский президент Владимир Зеленский делал все возможное, чтобы окончательно склонить американского лидера Дональда Трампа на сторону Украины в ее войне с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, которая состоялась 28 июля в Белом доме, стала еще одним важным эпизодом в отношениях Киева и Вашингтона.

По словам инсайдеров, украинский лидер решил пойти ва-банк и выбрал новую стратегию диалога с американским коллегой.

В первую очередь Зеленский пытался доказать Трампу, что Украина и США имеют общего врага - Россию.

Таким образом, он хотел перевести главу Белого дома из статуса посредника в этой войне в статус полноценного союзника.

В частности, украинский президент заявил американскому коллеге, что именно Россия помогала Ирану наводить оружие на американские войска на Ближнем Востоке.

"Что ж, мы выясним, правда ли это. Я спрошу об этом у Путина. Это не имело большого влияния, потому что мы разнесли их в пух и прах. У Венесуэлы было все российское оборудование. И как это сработало?" - отреагировал Трамп.

Как утверждают инсайдеры, президент США благосклонно относится к Зеленскому прежде всего потому, что Украина наносит все больше сокрушительных ударов по России и делает это действительно успешно.

"Очевидно, у Зеленского есть козыри, которых, как думал Трамп в феврале прошлого года, у него нет", - заявил бывший посол США в Украине Джон Гербст.

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