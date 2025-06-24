У Зеленського анонсували посилення ППО в Україні

Українські збройні сили найближчим часом отримають нові засоби протиповітряної оборони, які допоможуть відбивати ворожі атаки дронів та ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

"Також готуємо позитивні новини щодо зміцнення ППО і дронів-перехоплювачів. Будемо нарощувати, війна кидає нові виклики, впораємось", - зазначив керівник Офісу президента.

Посилення ППО в Україні

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров назвав протиповітряну оборону одним зі стратегічних пріоритетів України і додав, що лише у червні ворог здійснив понад 3500 запусків ракет і БпЛА.

Нагадаємо, вчора, 23 червня, в Україні відкрився офіс норвезької компанії Kongsberg Defence and Aerospace, що виробляє системи ППО NASAMS. Готується посилення захисту населення і критичної інфраструктури від російських обстрілів.

Окрім того, в неділю, 22 червня, Україну з офіційним візитом відвідав міністр оборони Норвегії й анонсував фінансову допомогу на закупівлю дронів для ЗСУ. Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що військові отримують легкомоторні літаки для боротьби з російськими ударними дронами. Програми фінансують іноземні партнери.

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