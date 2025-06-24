ua en ru
Вт, 24 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Зеленського анонсували посилення ППО в Україні

Вівторок 24 червня 2025 13:46
UA EN RU
У Зеленського анонсували посилення ППО в Україні Фото: у Зеленського анонсували посилення ППО в Україні (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські збройні сили найближчим часом отримають нові засоби протиповітряної оборони, які допоможуть відбивати ворожі атаки дронів та ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

"Також готуємо позитивні новини щодо зміцнення ППО і дронів-перехоплювачів. Будемо нарощувати, війна кидає нові виклики, впораємось", - зазначив керівник Офісу президента.

Посилення ППО в Україні

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров назвав протиповітряну оборону одним зі стратегічних пріоритетів України і додав, що лише у червні ворог здійснив понад 3500 запусків ракет і БпЛА.

Нагадаємо, вчора, 23 червня, в Україні відкрився офіс норвезької компанії Kongsberg Defence and Aerospace, що виробляє системи ППО NASAMS. Готується посилення захисту населення і критичної інфраструктури від російських обстрілів.

Окрім того, в неділю, 22 червня, Україну з офіційним візитом відвідав міністр оборони Норвегії й анонсував фінансову допомогу на закупівлю дронів для ЗСУ. Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що військові отримують легкомоторні літаки для боротьби з російськими ударними дронами. Програми фінансують іноземні партнери.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППО Вторгнення Росії до України
Новини
РФ вдарила "Шахедами" по навчальному центру Сухопутних військ: перші подробиці
РФ вдарила "Шахедами" по навчальному центру Сухопутних військ: перші подробиці
Аналітика
НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України