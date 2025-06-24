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У Зеленского анонсировали усиление ПВО в Украине

Вторник 24 июня 2025 13:46
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У Зеленского анонсировали усиление ПВО в Украине Фото: у Зеленского анонсировали усиление ПВО в Украине (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские вооруженные силы в ближайшее время получат новые средства противовоздушной обороны, которые помогут отражать вражеские атаки дронов и ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"Также готовим положительные новости по укреплению ПВО и дронов-перехватчиков. Будем наращивать, война бросает новые вызовы, справимся", - отметил руководитель Офиса президента.

Усиление ПВО в Украине

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров назвал противовоздушную оборону одним из стратегических приоритетов Украины и добавил, что только в июне враг совершил более 3500 запусков ракет и БпЛА.

Напомним, вчера, 23 июня, в Украине открылся офис норвежской компании Kongsberg Defence and Aerospace, производящей системы ПВО NASAMS. Готовится усиление защиты населения и критической инфраструктуры от российских обстрелов.

Кроме того, в воскресенье, 22 июня, Украину с официальным визитом посетил министр обороны Норвегии и анонсировал финансовую помощь на закупку дронов для ВСУ. Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что военные получают легкомоторные самолеты для борьбы с российскими ударными дронами. Программы финансируют иностранные партнеры.

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