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У Зеленского анонсировали сессию Рады в конце августа: что рассмотрят

Киев, Четверг 06 августа 2020 14:25
У Зеленского анонсировали сессию Рады в конце августа: что рассмотрят
Фото: Юлия Ковалив (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Нардепы могут поднять минимальную зарплату до 5 000 гривен

Верховная рада Украины может провести внеочередную сессию в конце августа. На ней планируется внесение изменений в бюджет для повышения минимальной зарплаты до 5 000 гривен.

Об этом на брифинге заявила замглавы Офиса президента Юлия Ковалив.

По ее словам, Раде в ближайшее время будут предложены изменения в государственный бюджет, чтобы уже с 1 сентября минимальная зарплата в Украине составляла 5 000 гривен.

Она объяснила, что основным источником для финансирования роста минимальных зарплат стала экономия на обслуживании государственного долга.

Ковалив также отметила, что на прошлой неделе правительство одобрило макроэкономический прогноз на следующий год, в котором предусмотрен повышение уровня минимальных зарплат еще в два этапа - до 6 000 и 6 500 гривен до конца 2021 года.

"Соответственно, на этой базе будет планироваться бюджет на 2021 год, который будет подан в парламент 15 сентября этого года. Это один важный законопроект, который сегодня должен внести президент. И мы ожидаем, что парламент до конца августа, наверное, на внеочередной сессии, которая будет созвана для рассмотрения этого закона...Будет созвана, ожидаем, в конце августа", - заявила Ковалив.

Напомним, согласно принятому на прошлой неделе макропрогнозу Кабинета министров, в 2022 году минимальная зарплата вырастет до 6 700 гривен, в 2023 году - до 7 176 гривен.

До этого сообщалось, что правительство инициирует на 20-ые числа августа внеочередную сессию Верховной рады для ратификации меморандума о макрофинансовой помощи ЕС для Украины.

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