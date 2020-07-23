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Кабмин инициирует созыв внеочередной сессии Рады для получения помощи ЕС

Брюссель, Четверг 23 июля 2020 20:44
Кабмин инициирует созыв внеочередной сессии Рады для получения помощи ЕС
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Марианна Присяжнюк

Рада может собраться ближе ко Дню Независимости

Правительство будет инициировать внеочередную сессию Верховной рады для ратификации меморандума о предоставлении Украине макрофинансовой помощи. Вероятные даты сессии - 20-е числа августа.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время визита в Брюссель, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, правительство будет просить парламент как можно скорее собраться на внеочередную сессию и ратифицировать меморандум.

"24 августа будет торжественное заседание, все депутаты будут на месте и гарантированно мы сможем инициировать для этого внеочередную сессию в районе 20-х чисел. Но может быть и скорее", - сказал Шмыгаль, отвечая на вопрос корреспондента РБК-Украина.

Напомним, сегодня Украина и Европейский союз подписали меморандум о новой программе макрофинансовой помощи.

Ратифицировать меморандум должна Верховная рада, после этого в течение недели Украина получит 600 млн евро.

Напомним, в июне Украина получила транш на 500 млн евро от ЕС; это был второй и последний транш в рамках четвертой программы макрофинансовой (кредитной) помощи.

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