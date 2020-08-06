У Зеленського анонсували сесію Ради у кінці серпня: що розглянуть

Фото: Юлія Ковалів (РБК-Україна)

Нардепи можуть підняти мінімальну зарплату до 5 000 гривень

Верховна рада України може провести позачергову сесію в кінці серпня. На ній планується внесення змін до бюджету для підвищення мінімальної зарплати до 5 000 гривень.

Про це на брифінгу заявила заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів.

За її словами, Раді найближчим часом будуть запропоновані зміни до державного бюджету, щоб вже з 1 вересня мінімальна зарплата в Україні становила 5 000 гривень.

Вона пояснила, що основним джерелом для фінансування зростання мінімальних зарплат стала економія на обслуговуванні державного боргу.

Ковалів також зазначила, що минулого тижня уряд схвалив макроекономічний прогноз на наступний рік, в якому передбачений підвищення рівня мінімальних зарплат ще в два етапи - до 6 000 і 6 500 гривень до кінця 2021 року.

"Відповідно, на цій базі буде плануватися бюджет на 2021 рік, який буде поданий до парламенту 15 вересня цього року. Це один важливий законопроект, який сьогодні повинен внести президент. І ми очікуємо, що парламент до кінця серпня, напевно, на позачерговій сесії, яка буде скликана для розгляду цього закону ... буде скликана, очікуємо, в кінці серпня ", - заявила Ковалів.

Нагадаємо, згідно з прийнятим минулого тижня макропрогнозом Кабінету міністрів, у 2022 році мінімальна зарплата зросте до 6 700 гривень, в 2023 році - до 7 176 гривень.

До цього повідомлялося, що уряд ініціює на 20-і числа серпня позачергову сесію Верховної Ради для ратифікації меморандуму про макрофінансову допомогу ЄС для України.