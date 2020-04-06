У Зеленского анонсировали новые кредитные программы для бизнеса

Фото: совещание у Владимира Зеленского (president.gov.ua)

Зеленский просит банковский сектор помочь украинскому бизнесу

Из-за карантина в Украине для бизнеса готовят новые кредитные программы. Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам совещания у Владимира Зеленского с участием представителей правительства и банковского сектора.

Сообщается, что на совещании обсудили внедрение инструментов для кредитования новых предпринимателей и поддержки имеющихся благодаря кредитным каникулам и компенсации процентов по кредитам.

"Нужно создать новые и переосмыслить имеющиеся программы поддержки, то есть расширить поддержку тех, кто уже работает в различных сферах. Сохранить бизнес сейчас - это как позволить стране дышать и жить в будущем", - отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что новые инструменты должны показать преимущества над теневым бизнесом.

"Участники совещания уже в ближайшие дни представят действенные программы для поддержки украинского предпринимательства", - говорится в сообщении.

Напомним, в середине марта Кабинет министров Украины поднял лимиты по программе доступных кредитов "5-7-9" для малого бизнеса. В частности, правительство повысило максимальную сумму такого кредита с 1,5 до 2 млн гривен