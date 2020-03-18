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Кабмин поднял лимиты по программе доступных кредитов

Новости » Экономика     18.03.2020 - 14:30
Кабмин поднял лимиты по программе доступных кредитов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Лимиты по программе "5-7-9" подняли до 2 млн гривен

Кабинет министров Украины поднял лимиты по программе доступных кредитов "5-7-9" для малого бизнеса. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, на сегодняшнем заседании правительство повысило максимальную сумму такого кредита с 1,5 млн до 2 млн гривен. Кроме того, расширены инвестиционные цели на такой кредит. Теперь деньги будут давать на покупку нежилой недвижимости для осуществления хозяйственной деятельности без передачи его третьим лицам, на покупку объектов права интеллектуальной собственности по договорам франчайзинга, а также на докредитование в размере не более 25% от стоимости инвестиционного проекта.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, с 3 февраля начала работать государственная программа поддержки малого бизнеса "Доступные кредиты 5-7-9%". Чтобы получить кредит на льготных условиях, необходимо пройти несколько этапов отбора. В частности, нужно показать бизнес-план, а также внести свой денежный вклад. Процентная ставка по кредиту зависит о годового оборота такого бизнеса, а также от количества созданных рабочих мест.

Правительство ожидает помощь от МВФ в ближайшее время
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