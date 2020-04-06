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У Зеленського анонсували нові кредитні програми для бізнесу

Новини » Коронавірус     06.04.2020 - 17:45
У Зеленського анонсували нові кредитні програми для бізнесу
Фото: нарада у Володимира Зеленського (president.gov.ua)

Зеленський просить банківський сектор допомогти українському бізнесу

Через карантин в Україні для бізнесу готують нові кредитні програми. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками наради у Володимира Зеленського з участю представників уряду та банківського сектору.

Повідомляється, що на нараді обговорили впровадження інструментів для кредитування нових підприємців і підтримки наявних завдяки кредитним канікулам та компенсації відсотків за кредитами.

"Потрібно створити нові та переосмислити наявні програми підтримки, тобто розширити підтримку тих, хто вже працює в різних сферах. Зберегти бізнес зараз - це дозволити країні дихати і жити в майбутньому", - зауважив Зеленський.

Він також підкреслив, що нові інструменти повинні показати переваги над тіньовим бізнесом.

"Учасники наради вже найближчими днями представлять дієві програми для підтримки українського підприємництва", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в середині березня Кабінет міністрів України підняв ліміти за програмою доступних кредитів "5-7-9" для малого бізнесу. Зокрема, уряд підвищив максимальну суму такого кредиту з 1,5 до 2 млн гривень

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Новини України Володимир Зеленськийкредитбизнескарантин
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