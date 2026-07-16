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Зеленський звільнив Ткаченка з посади голови КМВА

21:13 16.07.2026 Чт
2 хв
Президент уже підписав указ
aimg Іван Носальський
Фото: Тимур Ткаченко (facebook.com/timurtkachenko)

Президент України Володимир Зеленський вирішив звільнити голову Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідний указ голови української держави.

"Звільнити Ткаченка Тимура Фіруддиновича з посади начальника Київської міської військової адміністрації", - йдеться в указі.

Тимур Ткаченко

Тимур Ткаченко - український чиновник, який з 31 грудня 2024 року очолював Київську міську військову адміністрацію.

Ткаченко народився 18 серпня 1989 року у Києві. У 2013 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Міжнародна економіка", здобувши ступінь магістра економіки.

У 2019 році у цьому ж університеті здобув другу вищу освіту за спеціальністю "Правознавство".

Кар'єру на державній службі розпочав у 2012 році, працюючи у комунальному підприємстві "Солом'янка-Сервіс". Згодом обіймав керівні посади у КП "Київблагоустрій" та КП "Плесо".

Був керівником апарату Голосіївської районної державної адміністрації, заступником голови Дарницької РДА, першим заступником директора, а згодом директором Департаменту міського благоустрою КМДА.

У 2023 році був призначений заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості, а у 2024 році - заступником міністра розвитку громад та територій України.

До речі, чутки про відставку Ткаченка з'являлися в мережі у травні цього року. Реагуючи на такі повідомлення, сам Ткаченко наголошував, що це "замовні матеріали".

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