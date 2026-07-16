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Зеленский уволил Ткаченко с должности главы КГВА

21:13 16.07.2026 Чт
1 мин
Президент уже подписал указ
aimg Иван Носальский
Фото: Тимур Ткаченко (facebook.com/timurtkachenko)

Президент Украины Владимир Зеленский решил уволить главу Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы украинского государства.

"Уволить Ткаченко Тимура Фируддиновича с должности начальника Киевской городской военной администрации", - сказано в указе.

Тимур Ткаченко

Тимур Ткаченко - украинский чиновник, который с 31 декабря 2024 года возглавлял Киевскую городскую военную администрацию.

Ткаченко родился 18 августа 1989 года в Киеве. В 2013 году окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "Международная экономика", получив степень магистра экономики.

В 2019 году в этом же университете получил второе высшее образование по специальности "Правоведение".

Карьеру на государственной службе начал в 2012 году, работая в коммунальном предприятии "Соломенка-Сервис". Впоследствии занимал руководящие должности в КП "Киевблагоустройство" и КП "Плесо".

Был руководителем аппарата Голосеевской районной государственной администрации, заместителем председателя Дарницкой РГА, первым заместителем директора, а затем директором Департамента городского благоустройства КГГА.

В 2023 году был назначен заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а в 2024 году - заместителем министра развития общин и территорий Украины.

К слову, слухи об отставке Ткаченко появлялись в сети в мае этого года. Реагируя на такие сообщения, сам Ткаченко подчеркивал, что это "заказные материалы".

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