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Зеленський звільнив командувача Повітряних сил Миколу Олещука

Фото: Микола Олещук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський звільнив Олещука Миколу Миколайовича з посади командувача Повітряних Сил Збройних Сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланняи на сайт Офіса президента.

В указі №600, опублікованому на сайті Офісу президента вечері п'ятниці, 30 серпня, сказано про звільнення Миколи Олещука з посади командувача Повітряних Сил Збройних Сил України.

Олещук очолював Повітряні сили України з 9 серпня 2021 року. Про те, хто такий Олещук і як його авіація била окупантів - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Пізніше президент Зеленський прокоментував звільнення Олещука.

"Я вирішив замінити командувача Повітряних сил Збройних Сил України. Я безмежно вдячний всім нашим військовим льотчикам, інженерам, воїнам мобільних вогневих груп, розрахунків ППО. Усім, хто дійсно бʼється для України - для результату. І це потрібно так само на командному рівні - ми повинні посилюватись. І берегти людей. Берегти особовий склад. Берегти усіх наших воїнів", - сказав він у вечірньому зверненні.

Що передувало

29 серпня ЗМІ почали повідомляти про те, що в Україні розбився один з винищувачів F-16. РБК-Україна звернулось за коментарем до Повітряних сил, втім, там не підтвердили, але й не спростували інформацію.

Пізніше Повітряні сили повідомили про загибель пілота Олексія Меся, а Генеральний штаб ЗСУ підтвердив втрату F-16.

Сьогодні Олещук зробив заяву щодо авіакатастрофи з винищувачем F-16, яка сталась 26 серпня під час масштабного обстрілу України. Він заявив, що вище керівництво отримало доповідь про катастрофу. Також попередній звіт було передано Сполученим Штатам Америки разом з іншими партнерами. Вони вже долучились до розслідування причини авіакатастрофи.

Вчора нардеп Мар'яна Безугла заявила, що володіє інформацією щодо авіакатастрофи з F-16. За її словами, винищувач "був збитий зенітно-ракетним комплексом Patriot через дискоординацію між підрозділами".

А вже сьогодні вона дорікнула Олещуку за "мовчання" й стверджувала, що загалом це нібито вже "щонайменше третій випадок", коли українські літаки збиває власна протиповітряна оборона (ППО).

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Повітряні сили України