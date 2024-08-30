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Зеленский уволил командующего Воздушными силами Николая Олещука

Фото: Николай Олещук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский уволил Олещука Николая Николаевича с должности командующего Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

В указе №600, опубликованном на сайте Офиса президента ужина пятницы, 30 августа, говорится об увольнении Николая Олещука с должности командующего Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины.

Позже президент Владимир Зеленский прокомментировал увольнение Олещука.

"Я решил заменить командующего Воздушными силами Вооруженных Сил Украины. Я безгранично благодарен всем нашим военным летчикам, инженерам, воинам мобильных огневых групп, расчетам ПВО. Всем, кто действительно сражается для Украины - для результата. И это нужно так же на командном уровне - мы должны усиливаться. И беречь людей .

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Воздушные силы Украины