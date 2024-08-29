В Україні розбився один з винищувачів F-16, - WSJ

Один з винищувачів F-16, які Україна нещодавно отримала від союзників, нібито розбився. Інцидент стався у понеділок, 26 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Як розповів виданню неназваний американський чиновник, винищувач не був збитий росіянами. Це сталося під час масованого ракетного удару по Україні.

Журналісти уточнюють, що причиною авіакатастрофи, ймовірно, стала помилка пілота.

За даними WSJ, Пентагон скерував Повітряним силам ЗСУ прохання прокоментувати такі чутки.

Також видання з посиланням на співрозмовників пише, що загалом у рамках першої партії поставок Україна отримала шість винищувачів F-16.

РБК-Україна звернулося за коментарем до Повітряних сил, але там не змогли ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію.