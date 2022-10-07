Головний у небі. Хто такий генерал Олещук і як його авіація б'є окупантів

Із перших днів війни Повітряні сили ЗСУ захищають небо України від російських атак. Командує ними генерал-лейтенант Микола Олещук.

РБК-Україна розповідає про ключових військових діячів України під час війни з Росією та зібрало головні факти з біографії командувача Повітряних сил України.

Хто такий Микола Олещук

Микола Миколайович Олещук родом із Луцька, йому 50 років. Військову освіту здобув у Житомирському вищому училищі радіоелектроніки протиповітряної оборони, Харківському військовому університеті та Національному університеті оборони у Києві.

Службу розпочав у 1994 році у місті Кам'янка-Бузька Львівської області у відділенні бойового управління радіотехнічної батареї С-300 зенітного ракетного полку ППО.

Спочатку керував розрахунком ЦВМ та цифрових обчислювачів, а з 2002 року командував зенітним ракетним дивізіоном С-300.

У 2004 - 2012 обіймав низку посад у повітряному командуванні "Південь" - від замкомандира бригади з озброєння до заступника начальника штабу в Одесі.

Потім протягом 4 років був заступником начальника штабу Командування Повітряних Сил ЗСУ у Вінниці.

Брав участь у виконанні бойових завдань у збройному конфлікті з РФ на Донбасі з листопада 2014 року.

З 2016-го Микола Олещук служив у повітряному командуванні "Схід" у Дніпрі (начальник штабу, заступник командувача).

9 серпня 2021 року призначений Командувачем Повітряних сил ЗСУ.

Фото: Олещук командує Повітряними силами із серпня 2021 (facebook.com/kpszsu)

Має нагороди Міністерства оборони України "За зразкову службу", "За зміцнення обороноздатності". 14 жовтня 2021 року Миколі Олещуку було присвоєно звання генерал-лейтенанта.

За мужність та самовіддані дії щодо захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України 26 квітня 2022 року нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Заяви Олещука про вторгнення РФ

Микола Олещук вважає, що Повітряні сили України пишуть свою унікальну історію у війні з Росією, а боротися з агресором треба лише силою.

"Найпереконливіший аргумент для кровожерливого окупанта – це потужний кулак і рішуча відсіч! Свобода і демократія має бути добре озброєна!", - заявив Командувач ПС Олещук.

Він упевнений, що ворог не зможе взяти під контроль наше небо, незважаючи на всі спроби. Так, окупантам не вдалося знищити українську систему протиповітряної оборони у перші дні війни. Оскільки Повітряні сили були готові до цього сценарію, і успішно вивели з-під удару майже всю техніку та людей.

Герої українського неба

Повітряні сили – окремий рід Збройних сил України. Включає авіацію (бомбардувальна, винищувальна, штурмова, розвідувальна, транспортна), зенітні ракетні та радіотехнічні війська.

Війська ПС ЗСУ несуть постійне бойове чергування з протиповітряної оборони та виконують бойові завдання з охорони повітряного кордону держави.

З початку повномасштабної російської агресії наше ППО та військова авіація стоять на варті неба України. Щодня вони здійснюють героїчні подвиги, захищаючи українців від ракетного терору та атак окупантів.

40-та бригада тактичної авіації Повітряних сил, яка боронила столицю на початку вторгнення РФ, стала легендарною. "Привид Києва" - збірний образ пілотів бригади. На її на рахунку лише в перший тиждень війни було понад 20 ворожих літаків.

Вертолітні рейди на заблоковану "Азовсталь" у Маріуполі були надзвичайно небезпечною операцією та коштували життя воїнам Повітряних сил.

Льотчики на Мі-8 доставляли їжу, воду, зброю та евакуювали поранених із комбінату. Для цього їм доводилося летіти близько 100 км над зайнятою ворогом територією, прикритою російським ППО та авіацією.

Гелікоптери приземлялися на "п'ятачці" на території "Азовсталі", що постійно обстрілювалася, вивантажували припаси і вивозили важкопоранених людей.

Усього було 7 місій на "Азовсталь", із задіяних 16 вертольотів 3 Мі-8 були збиті.

Зенітні ракетні війська Повітряних сил несуть цілодобове бойове чергування та ефективно нищать повітряні цілі ворога.

Так, зенітна ракетна батарея "Бук М1" на Харківщині понад 6 місяців протистояла нальотам окупантів. Біля Балаклії воїни збили ворожий вертоліт, крилату ракету, кілька літаків та безпілотних літальних апаратів.

Фото: командувач ПС ЗСУ Микола Олещук, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, командир батареї "Бук М1" Ярослав Мельник (facebook.com/kpszsu)

А на рахунку командира батареї Ярослава Мельника 28 уражених цілей ворога: 11 бойових літаків різних типів, 2 вертольоти, 2 крилаті ракети та 13 безпілотників. 7 серпня 2022 року майор Повітряних сил отримав звання Героя України.