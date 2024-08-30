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Олещук зробив заяву про катастрофу F-16 та відповів на нападки Безуглої

П'ятниця 30 серпня 2024 13:22
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Олещук зробив заяву про катастрофу F-16 та відповів на нападки Безуглої Фото: Микола Олещук, командувач Повытряних сил Збройних сил України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна, 26 серпня, у день масованого ворожого обстрілу, втратила винищувач F-16 та одного з найкращих українських льотчиків - Олексія Меся. Причини авіакатастрофи розслідуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Миколи Олещука.

Як відзначив Олещук, командування не приховує втрати, а усе вище керівництво одразу отримало доповідь про катастрофу. Також попередній звіт отримали партнери Києва разом зі Сполученими Штатами Америки (США), які вже долучились до розслідування причини авіакатастрофи.

"Запевняю, що уже проводиться детальний аналіз, йде розслідування. Маємо ретельно розібратись, що сталось, які обставини, чия відповідальність. І це буде зроблено", - додав Олещук.

Нападки Безуглої

Попередньо варто пояснити, що вчора, 29 серпня, народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що, за її інформацією, F-16, нібито, "був збитий зенітно-ракетним комплексом Patriot через дискоординацію між підрозділами".

Сьогодні ж, 30 серпня, вона дорікнула командувачу Повітряних сил за "мовчання" й стверджувала, що загалом це нібито вже "щонайменше третій випадок", коли українські літаки збиває власна протиповітряна оборона (ППО).

"Два попередні інциденти, які не стосувалися F-16, офіційно списали на росіян. І про цей випадок також намагалися мовчати та приховати інформацію, поки вона не з’явилася в іноземних джерелах", - заявила вона й додала, що "класичні" генерали ведуть нас до поразки".

Відповідь Олещука

Командувач Повітряних сил зауважив, що в умовах війни відповідна інформація не може миттєво потрапляти у публічний простір.

"Але це байдуже для людей, які обрали Мар’яну Безуглу як інструмент для дискредитації вищого військового керівництва. Повісити усіх собак на військо не вийде", - додав він.

Олещук, своєю чергою, дорікнув Безуглій у тому, що вона "вилила бруд" на нього та Повітряні сили, дискредитувала виробників американського озброєння та стала "ньюзмейкером" для пропаганди ворога.

Авіакатастрофа F-16

Вчора, 29 серпня, The Wall Street Journal заявило про те, що в Україні розбився один з винищувачів F-16. РБК-Україна звернулось за коментарем до Повітряних сил, втім, там не підтвердили, але й не спростували інформацію.

Через деякий час Повітряні сили повідомили про загибель пілота Олексія Меся, а Генеральний штаб ЗСУ підтвердив втрату F-16.

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F-16 Повітряні сили України Війна в Україні
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Олещук зробив заяву про катастрофу F-16 та відповів на нападки Безуглої
Олещук зробив заяву про катастрофу F-16 та відповів на нападки Безуглої
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