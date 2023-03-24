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Зеленский уволил Камышина с должности внештатного советника

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Пятница 24 марта 2023 20:08
Зеленский уволил Камышина с должности внештатного советника Фото: Александр Камышин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 24 марта, президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Камышина с должности своего внештатного советника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ, опубликованный на сайте Офиса президента.

"Освободить Камышина Александра Николаевича от исполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)", - говорится в документе.

Напомним, 27 февраля Александр Камышин сообщил о том, что подал в отставку с должности главы правления "Укрзализныци".

Примечательно, что сам Камышин заявлял о том, что должен возглавить офис по евроинтеграции "Укрзализныци" в Европе.

Однако уже 3 марта Зеленский назначил Камышина свои советником вне штата. Таким образом, Камышин пробыл сна этой должности три недели.

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