Зеленський звільнив голів Луганської, Одеської та Хмельницької ОВА

У документах ідеться про те, що Гайдая, Марченка і Гамалія звільнено згідно з поданими ними заявами.

Сергій Гайдай

Очолював Луганську ОВА з 25 жовтня 2019 року. За даними ЗМІ, він може бути призначений на посаду посла України в Казахстані.

Максим Марченко

Очолював Одеську ОВА з 1 березня 2022 року. Причини його відставки не відомі, проте останнім часом з Одеською ОВА пов'язано кілька корупційних скандалів.

Так, у січні за підозрою у корупції було затримано іншого заступника голови Одеської ОВА - Олега Муратова. При цьому на початку березня співробітники СБУ затримали заступника голови Одеської ОВА Ігоря Ткачука.

Сергій Гамалій

Очолював Хмельницьку ОВА з 3 грудня 2020 року.

Нагадаємо, джерела РБК-Україна повідомляли, що в Офісі президента розглядають можливість відставки двох глав Луганської та Одеської ОВА.

Крім того, 14 березня Кабмін схвалив звільнення голів Луганської, Одеської та Хмельницької ОВА.

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