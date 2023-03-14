У Офісі президента обговорюють відставку Гайдая та Марченка

В Офісі президента розглядають можливість відставки двох голів військових обласних адміністрацій - Луганської та Одеської. Мова про Сергія Гайдая та Максима Марченка.

Про це РБК-Україна повідомили два співрозмовники у владі.

Так, сьогодні в Офісі президента відбулася нарада щодо поточної ситуації в регіонах. На нараді обговорювалося і кадрове питання. Однак, як відомо РБК-Україна, наразі в Кабінет міністрів не надходили проекти указів президента про звільнення Марченка та Гайдая.

У прес-службах Одеської та Луганської ОВА сказали РБК-Україна, що наразі не володіють інформацією щодо цього питання.

Зазначимо, чутки про відставку Гайдая почали з'являтися ще на початку лютого. Тоді ЗМІ повідомляли, що очільник Луганської ОВА може отримати посаду посла України в Казахстані.

Причини того, чому в Офісі президента заговорили про відставку очільників цих областей, не відомі, але зазначимо, що останнім часом з Одеською ОВА була пов'язана низка корупційних скандалів.