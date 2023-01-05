Пропонував "відмазати" від тюрми за великий хабар - СБУ затримала замголови Одеської ОВА

Співробітники Служби безпеки України затримали заступника голови Одеської обласної військової адміністрації, який за 35 тисяч доларів хотів "відмазати" підлеглого від тюрми.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Джерело РБК-Україна у правоохоронних органах повідомило, що мова йде про Олега Муратова.

"Посадовець за гроші пропонував керівнику одного зі структурних підрозділів ОВА своє "сприяння" в уникненні кримінальної відповідальності за привласнення державного майна. За 35 тисяч доларів він обіцяв вирішити питання щодо закриття відповідного провадження, де фігурував чиновник", - сказано у повідомленні СБУ.

Зазначається, що для цього він нібито хотів використати особисті зв’язки у правоохоронних органах.

Правоохоронці задокументували факт передачі посадовцю "авансу" у розмірі 27 тисяч доларів. СБУ затримала Муратова в адміністративній будівлі облдержадміністрації під час передачі ним отриманих грошей своєму водію.

Під час обшуків за місцями проживання Муратова та в його автомобілі правоохоронці виявили:

понад 45 тисяч доларів;

більше ніж 21 тисячу євро;

золоті злитки та монети.

"Муратов не намагався бути на екранах, а в часи епохи Януковича не рвався в депутати. Він просто "робив свою справу". Зокрема Муратов відпрацьовував, так званий народний бюджет "Партії регіонів" на Одещині", - зазначило джерело у коментарі РБК-Україна.

Зокрема, Муратов як економіст публічно у 2012 році запевняв, що для України нібито немає альтернативи Митному союзу з РФ.

Наприкінці 2013 року Муратов звільнився з Одеської ОДА, офіційно - за власним бажанням. Проте після приходу до влади в Одеській області Ігоря Палиці Муратов знову зайняв крісло чиновника.

У грудні 2015 року при Міхеїлі Саакашвілі Муратов вдруге звільнився з посади, офіційною причиною стала реорганізація структури Одеської ОДА.

Окрім цього, у 2015 році Муратов намагався обратися депутатом до Одеської міської ради від БПП "Солідарність", але йому не вистачило голосів виборців.

У 2016 році Муратов офіційно виграв конкурс на посаду начальника Південного офісу Держаудитслужби (колишня КРУ, займається контролем за державним та місцевими бюджетами на відповідній території).

У 2020-му він балотувався в депутати Одеської обласної ради від "Слуги народу", однак не був обраний.

При цьому після затвердження головою Одеської ОДА Сергія Гриневецького - колишнього діяча комуністичної партії, екс-нардепа, що голосував за "диктаторські закони" Януковича 16 січня 2014 року, Муратов у грудні 2020 року став його заступником.

До того ж, за інформацією ЗМІ, Муратов намагався "призначитись" на ключову під час бойових дій посаду керівника Координаційного гуманітарного штабу. Але голова Одеської ОВА Максим Марченко не погодив його кандидатуру.

Наразі затриманому Муратову повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

ч. 4 ст. 190 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах);

ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 (закінчений замах на підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.