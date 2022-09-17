Зеленский о зверствах россиян: разве что не делают мыло из людей и абажуры из кожи

Он отметил, что украинские военные освободят все свои территории.

"Повсюду, где есть Украина, будет наш флаг. И нигде не останется этого зверства - рашизма, который повторяет то, что делали нацисты. Они разве что не делают мыло из людей, не делают абажуры из кожи", - сказал он.

Зеленский отметил, что масштаб преступлений россиян не растянулся на всю Европу, но принцип тот же: лагеря, где собирают людей, чтобы убить, депортации, полностью уничтоженные города и села.

"Ничего не остается живого после рашизма. Ракетный террор, массовые захоронения, пыточные. Самые жестокие издевательства над еще живыми людьми. И безграничная, ничем неприкрытая ненависть, с которой они оправдывают эту войну, которую они же начали", - добавил он.

Президент отметил, что россияне при бегстве с украинских территорий оставили аппараты для издевательств.

Так, на вокзале Казачьей Лопани нашли помещение для пыток с инструментами для пыток током. Он отметил, что пытки были практикой россиян на оккупированных территориях.

"Так поступали нацисты. Так поступают решисты. И будут отвечать они так же - и на поле боя, и в залах суда. Мы установим все личности тех, кто пытал, кто издевался, кто принес это зверство из России сюда, на нашу украинскую землю" , - сказал он.